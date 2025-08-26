Memurlara yeni zam teklifi belli oldu

Memurların gözü bu haberde...

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde, hükümet ile Memur-Sen anlaşamadı.

Milyonların zammı masada belirlenemeyince süreç 'Hakem Kurulu'na kaldı.

KURUL DÖRDÜNCÜ KEZ TOPLANDI

İlk toplantısını 23 Ağustos Cumartesi, ikinci toplantısını 24 Ağustos Pazar günü, üçüncü toplantısını 25 Ağustos Pazartesi günü yapan Kurul, bugün dördüncü kez toplandı.

YENİ TEKLİF BELLİ OLDU

Toplantıda alınan karar doğrultusunda yeni zam teklifi belli oldu.

2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için de yüzde 4'lük rakam değerlendirilmişti.

2026 yılı için verilen zam teklifinde değişiklik yapılmazken, 2027 yılının ilk 6 ayı için teklif 1 puan artırılırken diğer 6 ayı için teklif sabit kaldı.

SON GÜN YARIN

11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcileri bulunuyor.

Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor. Buna göre nihai karar için son gün 27 Ağustos Çarşamba (yarın).

Çıkacak olan sonuca ise her iki taraf da itiraz edemeyecek.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Kurul kararını aldıktan sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirecek.

Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak.

Memur ve emeklisine uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanacak.

MEMUR-SEN NE İSTEDİ, HÜKÜMET NE ÖNERDİ?

Memur-Sen, ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam istedi.

Hükümetin son teklifinde 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında artış önerildi.

Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

"DEMOKRATİK HAKLARIMIZI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecine ilişkin, "Biz, memura yoksulluğu reva görecek bir kararı asla kabul etmeyeceğiz, sineye çekmeyeceğiz. Direnmeye, eylemliliğe, bütün demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yaptığı açıklamada, memur ve memur emeklisinin geçinmekte zorlandığını ve artık tahammülünün kalmadığını söyledi.