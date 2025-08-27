Memur-Sen: Toplu sözleşme süreci bitse bile mücadelemiz bitmeyecek

Memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme zammında kullanılacak artış oranı belli oldu.

Memura 2026 için yüzde 11+7, 2027 için yüzde 5+4 zam Hakem Kurulu tarafından onaylandı.

Karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileştirildi.

"GELİRDE ADALETSİZLİK"

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, bir açıklama yaparak, 8. Kamu Toplu Sözleşme sürecini aktardı ve çıkarımlarını şu ifadelerle değerlendirdi:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e 'Sorumluluğunu üstlenin' dedik. Biz Hakem’i dolaylı olarak 'Maliye yönetiyor' dedik. Aslında yapılan iyileştirmeler de beklentinin yanında hiç mesafesinde hamlelerdir. Hakem, işverenin noteri konumdadır. Hakem Kurumu haksız ve adaletsizdir. Aynı işi yapıp farklı maaşı alanlar arasındaki ücret makası açıldı ve gelirde adaletsizliğe neden oldu. Enflasyonun maliyeti, memur ve emekliye kesildi.

