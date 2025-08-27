Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de

4'üncü kez toplanan Hakem Kurulu'nun aldığı karar ve 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısına katılanların çoğunluğu ile memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasını kararlaştırdı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere 4'üncü kez toplandı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında Sayıştay'da yapılan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uşan ve Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Faruk Doğan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve Memur-Sen uzmanı Raşit Eğin katıldı.

23 Ağustos'ta başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci sonuçlandı.

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin mali ve sosyal haklara yönelik uzlaşılan 58 madde kabul edildi. Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen teknik (mühendis, mimar, tekniker teknisyen gibi), sağlık (veteriner hekim, ebe, hemşire gibi), avukatlık hizmetleri sınıflarındaki personelin yanı sıra şef, amir, müdür yardımcısı ve müdür unvanlı personel ile herhangi bir ilave ödemesi bulunmayan yardımcı hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfı personelinin mali haklarında önemli iyileştirmeler yapıldı.

2026 İÇİN YÜZDE 11+7, 2027 İÇİN YÜZDE 5+4

Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı; 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4 olarak kabul edildi.

Kamu görevlilerinin taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması kabul edildi.

Ayrıca Kurulda alınan diğer kararlar şöyle:

Genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında olup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artış 8 puandan 10 puana çıkarıldı.

Memurlara ödenen yabancı dil tazminatı yüzde 100 artırıldı.

Kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerinin resmi ve dini bayramlardaki fazla çalışmaları için günlük 307 lira verildi.

Yüzde 50 artırımlı ödenen engelli çocuk aile yardımı ödeneğine yüzde 10 artış yapıldı.

Kamu İşveren Heyeti ile konfederasyonlar arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin uzlaşılan 58 madde ise oy birliğiyle kabul edildi.

Toplu sözleşme hükmünde bulunan kurul kararına itiraz hakkı bulunmuyor.