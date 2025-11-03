Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı hesaplaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emekli maaşı zamları için belirleyici olan 4 aylık enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

TÜİK verilerine göre enflasyon ekimde, aylık yüzde 2,55 artarak yıllık 32,87 olarak açıklandı.

Böylelikle temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı enflasyon oranları belli oldu.

Türkiye'de 8 milyon kamu çalışanı, 13,1 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile birlikte 16 milyona yakın emekli bulunuyor.

NİHAİ ORANIN BELİRLENMESİNE 2 AY KALDI

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ve memurların ocak ayı zam oranı için sadece 2 veri kaldı. Kesin zam oranları TÜİK’in kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 Ocak’ta netleşecek.

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 29-30 bandında gelmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları, Ocak'ta, 2025'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI UYGULAMASI

3 milyon 716 bin kişi en düşük emekli maaşını alıyor. Bu rakam 2025’in ilk yarısında 16 bin 881 TL’ydi.

Kök aylıkları, en düşük emekli maaşının altında olan emeklilerin aylıkları Hazine tarafından tamamlanıyor.

Bir örnek vermek gerekirse maaşı 16 bin 881 TL’nin altında kalan ve kök aylığı 12 bin TL olan bir emekliye Hazine, 4 bin 881 vererek maaşı 16 bin 881 TL’ye tamamlıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklisinde ise belirlenecek olan enflasyon verisine ek olarak toplu sözleşme devreye giriyor.

2025 yılı ikinci dönemindeki Toplu Sözleşme oranı yüzde 5, 2026’nın birinci Dönem Toplu sözleşme oranı ise yüzde 11 ve 1.000 TL taban aylık zammı şeklinde belirlendi.

Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1.000 TL ilave ücret ödenecek.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 2,55 olurken ağustos ayında yüzde 32,87 olarak açıklandı.

4 AYLIK ZAM ORANLARI

Bu rakamlar doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emekli zamlarına şimdiden yansıyacak oranlar şu şekilde:

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE DÖRT AYLIK ZAM YÜZDE 10,25

Toplam enflasyon: Yüzde 10,25

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM HESABI:

Şu anda en düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 TL'den 1.266,07 TL zamla birlikte 18 bin 611,30 TL'ye çıkacak.

KÖK MAAŞA GÖRE EMEKLİ ZAM HESABI:

Kök maaşı 17 bin TL alan bir emeklinin maaşı 18 bin 742,5 TL'ye çıkacak.

Kök maaşı 18 bin TL alan bir emeklinin maaşı 19 bin 845 TL'ye çıkacak.

Kök maaşı 19 bin TL alan bir emeklinin maaşı 20 bin 947,5 TL'ye çıkacak.

Kök maaşı 20 bin TL alan bir emeklinin maaşı 22 bin 50 TL'ye çıkacak.

MEMURLARA 4 AYLIK ZAM: YÜZDE 16

Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 5

8. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 11

Toplam kümülatif zam: Yüzde 16

En düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'den 58 bin 583,48 TL'ye çıktı.

En düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 TL'den 26 bin 298,36 TL'ye çıktı.

ÜNVANLAR / NET GÖREV AYLIĞI 2025 TEMMUZ / 2026/ OCAK

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu): 76 bin 659 TL / 88 bin 924,44 TL

MEMUR (Üniversite Mezunu): 52 bin 617 TL / 61 bin 35,72 TL

UZMAN ÖĞRETMEN: 67 bin 766 TL / 78 bin 608,56 TL

ÖĞRETMEN: 61 bin 146 TL / 70 bin 929,36 TL

BAŞKOMİSER: 74 bin 490 TL / 86 bin 977,44 TL

POLİS MEMURU: 68 bin 84 TL / 78 bin 377,46 TL

UZMAN DOKTOR: 126 bin 119 TL / 146 bin 298,04 TL

HEMŞİRE (Üniversite Mezunu): 61 bin 759 TL / 71 bin 640,44 TL

MÜHENDİS: 78 bin 200 TL / 90 bin 712 TL

TEKNİSYEN (Lise Mezunu): 54 bin 547 TL / 63 bin 274,52 TL

PROFESÖR: 111 bin 348 TL / 129 bin 163,68 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: 73 bin 792 TL / 85 bin 598,72 TL

VAİZ: 63 bin 916 TL / 74 bin 142,56 TL

AVUKAT: 73 bin 515 TL / 85 bin 277,4,79 TL