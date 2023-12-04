Memur ve memur emeklisinin maaşlarına 5 aylık enflasyon farkı belli oldu TÜİK, kasım ayı enflasyon oranını açıklayınca 5 aylık maaş zam farkı belli olmuş oldu. Bu fark oranı memur ve memur emeklilerine yüzde 45, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 33,66 olacak. Bununla birlikte zam farkı için aralık ayının enflasyonu ve uygulanacak refah payı da beklenecek.

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Ocak 2024'te alınacak maaşlar açısından yılın son 6 ayındaki enflasyon verisi, memur ve emeklilerinin maaşlarının hesaplanmasında önemli yol oynuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün kasım ayı enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre kasım ayında, bir önceki aya göre TÜFE, aylık yüzde 3,28, yıllık ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

Ayrıca haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi, kasım ayında 1806,50'ye yükseldi.

5 aylık enflasyon farkına göre memur zammı yüzde 45

Bu rakamın açıklanması ile birlikte, 5 aylık enflasyon farkı de yüzde 33,66 oldu. Sözleşmede enflasyonu aşan 6 puan çıkartıldığında ve buna memur toplu sözleşmeden gelen yüzde 15 zam eklendiğinde 5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu.

Bu rakamın netleşmesi için kasım ayı enflasyonundan sonra aralık enflasyon verisi ve diğer kararlar da beklenecek.

Zamların netleşmesi için son bir ay kaldı

Kasım ayından sonra aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte maaşlara yansıyacak 6 aylık zam oranı netleşecek.

En düşük memur maaşı artışı: 31 bin 924,65 lira

Şu an uygulanan en düşük memur maaşı bugünkü rakamla 22 bin 17 liradan 9 bin 907,65 lira zamla birlikte 31 bin 924,65 liraya çıkacak.

SSK ve Bağkur emeklileri zam oranı: Yüzde 33,66

SSK ve Bağkur emeklileri temmuz ayı için yüzde 9,49, ağustos ayı için yüzde 9,09, eylül ayı için yüzde 4,75, ekim ayı için yüzde 3,43 ve kasım ayı için yüzde 3,28 enflasyon farkı şimdiden hak edilmiş oldu.

En düşük Bağkur ve SSK maaşı artışı: 10 bin 24,5 lira

En düşük emekli maaşı bugün açıklanan kasım ayı enflasyonuna göre yüzde 33,66 zam alacak. Böylelikle en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 2 bin 524,5 lira zam ile birlikte 10 bin 24,5 liraya yükselecek.

En düşük memur emeklisi maaşı artışı: 14 bin 320,2 lira

En düşük memur ekmeklisi maaşı 9 bin 876 bin liradan, yüzde 45 zam ile 4 bin 444,2 zamla 14 bin 320,2 liraya çıkacak.

5 aylık enflasyon farkına göre memur maaşı zam tablosu

Temmuz 2023 | Zam oranı (yüzde 45) | Ocak 2024 (TL)

En düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 31 bin 924,65 liraya

Şube müdürü: 32 bin 451 liradan 44 bin 53 liraya

Uzman öğretmen: 29 bin 538 liradan 42 bin 830,1 liraya

Öğretmen: 26 bin 654 liradan 38 bin 648,3 liraya

Başkomiser: 32 bin 626 liradan 47 bin 307,7 liraya

Polis memuru: 29 bin 525 liradan 42 bin 811,25 liraya

Uzman doktor: 54 bin 959 liradan 79 bin 690,55 liraya

Hemşire (Üniversite mezunu): 26 bin 440 liradan 38 bin 338 liraya

Mühendis: 33 bin 122 liradan 48 bin 26,9 liraya

Teknisyen: 23 bin 538 liradan 34 bin 130,1 liraya

Profesör: 48 bin 124 liradan 69 bin 779,8 liraya

Araştırma görevlisi: 31 bin 562 liradan 45 bin 764,9 liraya

Vaiz: 27 bin 620 liradan 40 bin 49 liraya

Avukat: 31 bin 562 liradan 45 bin 764,9 liraya

En düşük emekli maaşları

En düşük memur emeklisi maaşı: 9 bin 876 liradan 14 bin 320,2 liraya

En düşük SSK emeklisi: 7 bin 500 liradan 11 bin 24,5 liraya

Asgari ücrete etkisi: 15 bin 239,91 lira

Asgari ücret zamlarında da 6 aylık enflasyon farkı önemli rol oynayacak. Bugün açıklanan veri şu anda net 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yüzde 33,66 katkı yaparak, rakamı şimdiden 3 bin 837,91 artış yaparak 15 bin 239,91 liraya çıkardı.