Merakla bekleniyordu! Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı açıklandı Türkiye demir yolu ağına ulaşımı önceleyen projelere hız verdi. Bu projelerden olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferi şu anda ücretsiz olarak yapılıyor bir yandan da bilet fiyatı merak ediliyordu.

Şu ana kadar ücretsiz yapılan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren (YHT) seferinin bilet fiyatı belli oldu.

Türkiye'nin devasa projelerinden biri olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı yaklaşık 3 hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla açılmıştı.

Ankara-Sivas arasındaki hızlı tren arasındaki 8 durak, vatandaş tarafından ulaşımda avantajlı bir alternatif olarak görülüyor.

Ankara ile Sivas arası 2 saat 35 dakikaya düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ankara ile Sivas arasını 2 saat 35 dakikaya düşüren projenin mayıs ayı sonuna kadar ise ücretsiz olacağını ifade etmişti.

Seferlerin ücretsiz hizmet vermesinin bitimine günler kala Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin merakla beklenen bilet fiyatı açıklandı.

YHT fiyatı 240 lira

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın (TCDD) internet sitesinden bilet alma bölümünde Ankara-Sivas YHT seferinin bilet fiyatının 1 Haziran 2023 tarihi itibariyle 240 lira olduğu belirlendi.

Otobüs fiyatları 400 lira

Öte yandan Sivas ile Ankara arası otobüs fiyatlarının 400 lira olması dikkat çekti.

Ankara-Sivas hattında 8 istasyon var

Projey, yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturdu. Hatta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor.