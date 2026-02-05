Mercedes-Benz Türk’ten deprem bölgesine uzun soluklu iyileşme desteği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mercedes-Benz Türk, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı destek çalışmalarını kısa vadeli yardımların ötesine taşıyarak, toplumsal iyileşmeyi hedefleyen uzun vadeli projelerle devam ettiriyor.

Şirket, üçüncü yıl dönümünde de afetin etkilerinin sürdüğü bilinciyle hareket ederek, çocukların ve gençlerin gelişimini destekleyen, kültür ve sanat alanlarını kapsayan bütüncül bir yaklaşımı benimsiyor.

DESTEK ÇALIŞMALARI KALICI BİR İYİLEŞME PERSPEKTİFİYLE YÜRÜTÜLÜYOR

1967 yılından bu yana Türkiye’de üretim, mühendislik ve ihracat faaliyetlerinin yanı sıra sosyal fayda projelerine de odaklanan Mercedes-Benz Türk, deprem sonrası süreci tek seferlik bir yardım faaliyeti olarak ele almadı. Acil ihtiyaçlarla başlayan destekler, zaman içinde sosyal yaşamın güçlendirilmesi, toplumun dayanıklılığının artırılması ve özellikle çocuklar ile gençlerin iyilik halinin desteklenmesi hedefleri doğrultusunda şekillendirildi.

ÇOCUK İYİLİK MERKEZİ İÇİN KALICI BİNA NİSAN AYINDA YÜKSELİYOR

Deprem sonrası yürütülen çalışmaların merkezinde çocuklara yönelik projeler yer aldı. Bu kapsamda, Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle depremde ampüte kalan çocukların tedavisine destek olmak amacıyla hayata geçirilen Çocuk İyilik Merkezi, Mart 2023’ten bu yana faaliyet gösteriyor. Merkeze erişimin güvenli ve sürdürülebilir olması için iki araç desteği sağlandı.

Merkezin uzun vadeli ve kalıcı bir yapıya kavuşması amacıyla planlanan yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik hizmet binası ve 24 odalı konuk evi için yeni bir aşamaya geçildi. Kalıcı bina ve konuk evinin temelinin nisan ayında atılması hedefleniyor. Yeni yapıyla birlikte, şehir dışından gelen çocuklar ve bakım verenleri için bütüncül bir destek ortamı oluşturulması amaçlanıyor.

SANATÇI DESTEK PROGRAMI DEPREM BÖLGESİNE ODAKLANDI

Toplumsal iyileşmenin yalnızca fiziksel ihtiyaçlarla sınırlı olmadığı anlayışıyla, kültür ve sanat alanında da destekleyici adımlar atıldı. SaDe Sanatçı Destek Programı, ikinci döneminde odağını depremden etkilenen sanatçılara yöneltti. Program kapsamında sanatçılara üretim süreçlerini sürdürebilmeleri için mentorluk ve proje geliştirme desteği sağlandı.

ESERLER SERGİYLE SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Programın ikinci döneminde desteklenen sanatçıların eserleri, bir ay boyunca ziyarete açık kalan bir sergiyle ilk kez sanatseverlerle buluşturuldu. Sergiyle birlikte hem sanatçıların üretimleri görünür hâle geldi hem de kültür ve sanatın toplumsal iyileşmedeki rolü ön plana çıkarıldı. Program, deprem bölgesinde üretim yapan sanatçılar için yeniden üretime katılım ve kamusal görünürlük sağlayan bir platform olarak kurgulandı.

“SORUMLULUĞUMUZU UZUN VADEDE SÜRDÜRÜYORUZ”

Mercedes-Benz Türk, deprem sonrası dönemde hayata geçirdiği tüm çalışmalarla afet bölgesiyle kurduğu bağın sürekliliğini korumayı ve toplumsal iyileşmeye uzun vadeli katkı sunmayı hedefliyor. Şirket, üçüncü yıl dönümünde de sorumluluğunu yalnızca bugünle sınırlamadan, ihtiyaçlar doğrultusunda gelişen destek çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.