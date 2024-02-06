Merkez Bankası enflasyonun ana eğiliminin zayıflamasını bekliyor TCMB, dün açıklanan enflasyon verisinin beklentiler dahilinde olduğunu, yıllık enflasyonun düştüğünü ve ana eğilimin de ocak ayından sonra düşeceğini değerlendirdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon ocakta, aylık yüzde 6,70 yıllık ise yüzde 64,86, artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyonun nedenlerinin aktarıldığı aylık fiyat gelişmelerini yayınladı.

Merkez Bankası, açıklanan verinin, Enflasyon Raporu tahminleriyle uyumlu şekilde yükseldiğini bildirdi. Göstergelerin yıllık enflasyonlarında sınırlı bir düşüş gerçekleştiğine vurgu yapılan açıklamada, ocak ayında gerçekleşen yükselişin ardından, enflasyonun ana eğiliminin zayıflayacağı değerlendirildi.

Merkez Bankası'nın yayınladığı özette, şu ifadelere yer verildi:

Tüketici fiyatları 2023 yılının son Enflasyon Raporu tahminiyle uyumlu bir şekilde ocak ayında yüzde 6,70 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 0,09 puanlık sınırlı bir artışla yüzde 64,86 olmuştur.

"Yıllık enflasyon enerjide yükseldi"

Yıllık enflasyon, temel mal ve daha belirgin olarak enerjide yükselirken, diğer ana gruplarda gerilemiştir. Enerji grubu aylık enflasyonunda, otomatik maktu vergi artışının etkileri hissedilirken, sepete yansıyan doğalgaz fiyatları yükselmeye devam etmiştir.

"Gıda fiyatlarındaki artış ocakta da sürdü"

Gıda grubunda güçlü fiyat artış eğilimi işlenmemiş gıda kalemleri öncülüğünde ocak ayında sürmüştür. Ücret, yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları ve geriye doğru endeksleme davranışının etkisiyle hizmet grubunda aylık enflasyon belirgin olarak yükselmiştir.

"Giyim ve ayakkabı fiyatı hariç fiyat artışları genele yayıldı"

Temel mal grubu aylık enflasyonu önceki aya kıyasla yükselmiş, mevsimsel indirimlerin gerçekleştiği giyim ve ayakkabı alt grubu dışında fiyat artışları genele yayılmıştır. Ocak ayında üretici fiyatları aylık artışı maliyet gelişmeleriyle uyumlu olarak kuvvetlenirken, yıllık üretici enflasyonu yatay seyretmiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve C göstergelerinde Enflasyon Raporu tahminleriyle uyumlu şekilde yükselirken, göstergelerin yıllık enflasyonlarında sınırlı bir düşüş gerçekleşmiştir. Ocak ayında gerçekleşen yükselişin ardından, izleyen dönemde enflasyonun ana eğiliminin zayıflayacağı değerlendirilmektedir.

Yıllık üretici enflasyonu yatay seyretti

Dün açıklanan bir başka TÜİK verisine göre ise, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 44,20, aylık yüzde 4,14 artış göstermişti. Merkez Bankası'nın değerlendirmesinde bu veri şöyle yer aldı:

Temel mal grubu aylık enflasyonu önceki aya kıyasla yükselmiş, mevsimsel indirimlerin gerçekleştiği giyim ve ayakkabı alt grubu dışında fiyat artışları genele yayılmıştır. Ocak ayında üretici fiyatları aylık artışı maliyet gelişmeleriyle uyumlu olarak kuvvetlenirken, yıllık üretici enflasyonu yatay seyretmiştir.

"Enflasyon beklentilere paralel gerçekleşti"