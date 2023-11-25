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Merkez Bankası, katılma hesaplarının vadeleri ve türlerinde değişiklik yaptı

Merkez Bankası, katılma hesaplarının vadeleri ve türlerinde değişiklik yaptı Merkez Bankası, sadeleşme adımlarına bir yenisini daha ekledi ve katılma hesaplarının vadeleri ve türlerinde değişiklik yaptı.