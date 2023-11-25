Merkez Bankası, katılma hesaplarının vadeleri ve türlerinde değişiklik yaptı

AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yeni sadeleşme kararı Resmi Gazete'de yer aldı.
Mevduat ve katılım fonlarının vadeleri ve türlerinde değişikliğe gidildi.
TCMB'nin Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.
Vadeleri ve türleri değişen hesaplar
Yayınlanan yeni karara göre, katılma hesapları, 1 aya kadar vadeli (1 ay dahil), 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil), 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil), 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli (1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık kâr payı ödemeli) olarak açılabilecek hesaplar olarak değiştirildi.
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