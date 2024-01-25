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Merkez Bankası ocak ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı

Merkez Bankası ocak ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı Merkez Bankası'nın yayınladığı endekslere göre Kapasite Kullanım Oranı, aylık 0,9 puan azalarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşirken, Reel Kesim Güven Endeksi de bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 102,9 seviyesine geriledi.