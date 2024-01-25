Merkez Bankası ocak ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ile reel kesim güven endeksini ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesine geldi.
Reel Kesim Güven Endeksi azaldı
2024 yılı Ocak ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 102,9 seviyesinde gerçekleşti.
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki toplam istihdam, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
Reel Kesim Güven Endeksi arttı
Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 100,9 seviyesinde gerçekleşti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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