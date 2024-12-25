Merkez Bankası önümüzdeki iki yıl için beş temel noktaya odaklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025-2027 Araştırma Gündemi paylaşıldı.
Merkez Bankası'nın 2025-2027 dönemi için hazırlanan araştırma gündeminde fiyat istikrarı başta olmak üzere beş temel odak noktası vurgulandı.
Para politikası ve finansal istikrar gibi geleneksel merkez bankacılığı konularının araştırmaların merkezinde yer almayı sürdürdüğü kaydedilen açıklamada TCMB politikalarıyla kesişen dijitalleşme, yapay zeka ve iklim değişikliği gibi faktörlerin ekonomik etkilerine ilişkin konuların da araştırma gündemine dahil edildiği aktarıldı.
5 TEMEL ODAK NOKTASI
Bu çerçevede araştırma gündeminin ana konuları şu şekilde:
- Enflasyon Dinamikleri, Beklentiler ve Fiyatlama Davranışları
- Parasal Aktarım Mekanizması, Makro Finansal Etkileşimler ve Operasyonel Çerçeve
- Finansal Piyasalar, Finansal İstikrar ve Makro ihtiyati Politikalar
- Fiyat İstikrarı, Sürdürülebilir Kalkınma ve Toplumsal Refah
- Yeni Nesil Ekonomi: Fırsatlar ve Riskler
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