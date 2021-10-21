Merkez Bankası rezervleri 125,7 milyar dolara ulaştı

Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin, 15 Ekim haftasında 2 milyar 266 milyon dolar artarak 125 milyar 729 milyon dolara yükseldiği açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

TCMB açıklanan verilere göre, toplam rezervleri 15 Ekim haftasında 2 milyar 266 milyon dolar artarak 125 milyar 729 milyon dolara yükseldi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 600 MİLYON DOLAR ARTTI

15 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 600 milyon dolar artışla 85 milyar 956 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Ekim'de 85 milyar 356 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ, 1 MİLYAR 666 MİLYON DOLAR YÜKSELDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 666 milyon dolar artarak 38 milyar 107 milyon dolardan 39 milyar 773 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 2.2 MİLYAR DOLAR ARTIŞ GÖSTERDİ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 266 milyon dolar artışla 123 milyar 463 milyon dolardan 125 milyar 729 milyon dolara çıktı.