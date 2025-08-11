Merkez Bankası rezervleri 174,4 milyar dolarla rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), rezerv rakamları haftalık para ve banka istatistikleriyle birlikte perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

Ancak resmi açıklama olmadan, ForInvest'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 1 Ağustos haftasında 169 milyar dolar olan rezervler, 8 Ağustos haftasında yaklaşık 174,4 milyar dolara çıktığı belirlendi.

5,4 MİLYAR DOLAR ARTIŞLA REKOR KIRILDI

Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin 8 Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 5,4 milyar dolar daha artış gösterdiği ve rekor seviyeye çıktığı hesaplandı.

ÖNCEKİ REKOR GEÇİLDİ

Böylece rezervler en son 2025 yılı 14 Şubat haftasında gördüğü 173,2 milyar dolar zirvesinin üzerine gelerek, yeni rekor seviyesini gördü.