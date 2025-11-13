Merkez Bankası rezervleri 185 milyar 47 milyon dolar oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) altın ve brüt döviz rezervlerinden oluşan toplam rezervleri açıklandı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 449 milyon dolar artarak 185 milyar 47 milyon dolara yükseldi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ

Buna göre, 7 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 603 milyon dolar artışla 81 milyar 985 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri, 31 Ekim'de 80 milyar 382 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri ise 154 milyon dolar düşüşle 103 milyar 215 milyon dolardan 103 milyar 61 milyon dolara indi.

TOPLAM REZERVLER

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 449 milyon dolar artışla 183 milyar 598 milyon dolardan 185 milyar 47 milyon dolara çıktı.

TCMB'nin rezervlerindeki rekor 198 milyar 442 milyon dolarla 17 Ekim 2025'te kırılmıştı.