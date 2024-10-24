Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık banka istatistiklerini yayınladı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar artarak 159 milyar 365 milyon dolarla yeniden rekor seviyesine yükseldi.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİ

Brüt rezervler 93 milyar 643 milyon dolardan 93 milyar 791 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 63 milyar 743 milyon dolardan 65 milyar 574 milyon dolara gelerek, yeni zirve seviyesine ulaştı.

NET ULUSLARARASI REZEVLER 2,3 MİLYAR DOLAR ARTTI

Bir önceki hafta 58 milyar 313 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 345 milyon dolar artarak 60 milyar 658 milyon dolara çıktı.