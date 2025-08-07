Merkez Bankası rezervleri: Yaklaşık 169 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 1 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 716 milyon dolar düşüşle 84 milyar 909 milyon dolara geriledi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ

Brüt döviz rezervleri, 25 Temmuz'da 86 milyar 625 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 144 milyon dolar azalışla 85 milyar 223 milyon dolardan 84 milyar 79 milyon dolara indi.

TOPLAM REZERVLER

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 1 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 859 milyon dolar azalışla 171 milyar 848 milyon dolardan 168 milyar 989 milyon dolara geriledi.