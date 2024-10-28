Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 7 aydır politika faizini yüzde 50'de sabit tutuyor.

Enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilemesi faizi için de bir düşüş sinyali olacak.

Piyasalar, Merkez Bankası'nın ne zaman faizi düşüreceğini konuşuyor.

FAİZ NE ZAMAN DÜŞECEK?

Faizin kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında düşmesini bekleyenler olduğu gibi ilk faiz indiriminin 2025'te olacağını tahmin edenler de var.

Şu ana kadar TCMB yetkilileri, yaptıkları açıklamalarda beklentilerinde değişim getirecek bir mesaj vermedi.

"KASIMDA İNDİRİM KAPISI KAPANMADI"

Ekonomistler, metinde kasım ayında bir indirime kapının tam olarak kapanmadığını ancak aralık ve ocak ayında indirim ihtimalinin daha yüksek olduğu mesajı aldılar.

Yurt içi piyasalarda faiz indirimlerinin zamanlaması yakından izleniyor.

2025 SONUNA KADAR 20 PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Reuters anketleri, önümüzdeki birkaç ayda TCMB'nin faiz indirimlerine başlayabileceğini ve 2025 sonuna kadar en az 20 puan indirime gideceğini gösteriyor.

Bu da şu anda 50 puan olan politika faizinin yüzde 30'a kadar gerileyeceği anlamını taşıyor.