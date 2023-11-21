Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artışın sürmesi bekleniyor Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından değişen para politikasının bir uygulaması olarak Merkez Bankası'nın rezervleri artışa geçti. Uzmanlar, bu sürecin devam edeceğini beklentisini taşıyor.

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Öncü veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinde seçim sonrası başlayan artış trendinin geçen hafta 6 milyar dolar ile devam ettiğini gösteriyor.

TL'nin seviyesini belirlemek için rezerv satışlarına seçim sonrası son verilmesinin ardından rezervlerde başlayan yükseliş trendi, haziran ayından bugüne devam ediyor.

Rezervlerdeki artışın Eylül 2014'ü geçmesi bekleniyor

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu bankacılar, 17 Kasım ile biten haftada toplam rezervlerin 134,5 milyar dolara yükseleceğini, bunun da Eylül 2014'ten bu yana en yüksek veriye işaret ettiğini belirtti.

Türkiye'nin kredi risk primi düşüşte

Genel seçimler döneminde Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) 700 baz puanın üzerindeydi. Türkiye'nin kredi risk priminde ay başında jeopolitik endişelerin de etkisiyle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş, geçen hafta yerini belirgin düşüşe bıraktı.

Geçen haftayı 356/361 baz puandan tamamlayan 5 yıllık CDS, dün de düşüşünü sürdürerek günü 339/346 seviyesinde tamamladı.