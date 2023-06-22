Merkez Bankası'nın yüzde 15'lik faiz kararı dünyada yankılandı

Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı.
Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması için düğmeye basan Para Politikası Kurulu, yüzde 8,5 olan oranı yüzde 15'e çıkardığını duyurdu.
Söz konusu karar, küresel ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.
Financial Times: Düşük faiz dönemi kapandı
İngiltere merkezli Financial Times, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın düşük faiz dönemini 6,5 puanlık artışla kapattığını yazdı.
Faiz oranının neredeyse iki kat artırıldığı belirtilerek şöyle denildi:
Yeni atanan Başkan Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığındaki Merkez Bankası, perşembe günü gösterge bir haftalık repo oranını yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltti.
Bloomberg: Faiz yüzde 15'e çıkarıldı
ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin faiz oranlarını artırdığını belirtirken, artışın beklenenden az olduğunu savundu.
Haberde, "Merkez Bankası, yeni yönetim altında politika faizini yüzde 15'e çıkardı." denildi.
Yapılan artışın, "politika yapıcıların aşırı ucuz para döneminden kademeli geçişi destekleyeceğinin işareti" olduğu ifade edildi.
CNBC: Mart 2021'den bu yana ilk
Enflasyonla mücadele kapsamında faizde artışa gidildiğini aktaran CNBC televizyonu, "Artış, Türkiye'de Mart 2021'den bu yana ilk kez yapılıyor." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin ortodoks ekonomi politikalarına dönüşünün mimarının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğuna dikkat çekildi. Şimşek'e yatırımcılar tarafından büyük saygı duyulduğunun da altı çizildi.
Fransa merkezli AFP haber ajansı, oranın neredeyse iki kat yükseltildiğini son dakika notuyla paylaştı.
BBC, enflasyona karşı yapılan artışın, yeni ekibin ekonomi politikasındaki büyük değişikliğe işaret ettiğini yazdı.
Reuters: Erkan başkanlığındaki ilk toplantıda yön değiştirildi
Reuters, Merkez Bankası'nın, faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardığını okurlarına aktardı.
Bankanın, yeni Başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk toplantısında yön değiştirdiği kaydedilerek kararın gerekçesine yer verildi:
Parasal sıkılaştırma, zamanında ve kademeli olarak ihtiyaç duyuldukça daha da güçlendirilecek.