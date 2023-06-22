Merkez Bankası'nın yüzde 15'lik faiz kararı dünyada yankılandı Parasal sıkılaştırma sürecine işaret edilerek yüzde 8,5 oranındaki faiz artırıldı. Önde gelen ekonomi gazeteleri, Mart 2021'den bu yana bir ilke imza atıldığını vurguladı.

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Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması için düğmeye basan Para Politikası Kurulu, yüzde 8,5 olan oranı yüzde 15'e çıkardığını duyurdu.

Söz konusu karar, küresel ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Financial Times: Düşük faiz dönemi kapandı

İngiltere merkezli Financial Times, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın düşük faiz dönemini 6,5 puanlık artışla kapattığını yazdı.

Faiz oranının neredeyse iki kat artırıldığı belirtilerek şöyle denildi:

Yeni atanan Başkan Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığındaki Merkez Bankası, perşembe günü gösterge bir haftalık repo oranını yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltti.

Bloomberg: Faiz yüzde 15'e çıkarıldı

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin faiz oranlarını artırdığını belirtirken, artışın beklenenden az olduğunu savundu.

Haberde, "Merkez Bankası, yeni yönetim altında politika faizini yüzde 15'e çıkardı." denildi.

Yapılan artışın, "politika yapıcıların aşırı ucuz para döneminden kademeli geçişi destekleyeceğinin işareti" olduğu ifade edildi.

CNBC: Mart 2021'den bu yana ilk

Enflasyonla mücadele kapsamında faizde artışa gidildiğini aktaran CNBC televizyonu, "Artış, Türkiye'de Mart 2021'den bu yana ilk kez yapılıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ortodoks ekonomi politikalarına dönüşünün mimarının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğuna dikkat çekildi. Şimşek'e yatırımcılar tarafından büyük saygı duyulduğunun da altı çizildi.

Fransa merkezli AFP haber ajansı, oranın neredeyse iki kat yükseltildiğini son dakika notuyla paylaştı.

BBC, enflasyona karşı yapılan artışın, yeni ekibin ekonomi politikasındaki büyük değişikliğe işaret ettiğini yazdı.

Reuters: Erkan başkanlığındaki ilk toplantıda yön değiştirildi

Reuters, Merkez Bankası'nın, faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardığını okurlarına aktardı.

Bankanın, yeni Başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk toplantısında yön değiştirdiği kaydedilerek kararın gerekçesine yer verildi: