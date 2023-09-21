Merkez Bankası'nın yüzde 30 faiz kararının dünyadaki yansımaları Yüzde 25’ten yüzde 30'a çıkarılan faiz kararıyla ilgili uluslararası medyada çeşitli yorumlar yapıldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Politika faizi, geçen ay beklentilerin üzerinde yapılan artışla yüzde 17,5'tan yüzde 25 düzeyine çekildi.

750 baz puanlık güncellemenin ardından, bu kez 500 baz puanlık artışa gidildi.

Böylece bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verildi.

Bloomberg: Büyük bir faiz artırımı daha

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırmaya devam ettiğini okurlarına duyurdu.

Haberde, "Türkiye Merkez Bankası büyük bir faiz artırımı daha gerçekleştirdi." denildi.

Sıkılaşma döngüsü yoğunlaştı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan öncülüğündeki Para Politikası Kurulu'nun, Bloomberg'ün anketine katılan çoğu ekonomistin tahminleri doğrultusunda gösterge faiz oranını yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselttiği belirtildi.

Üst üste dördüncü artışın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında yeniden seçilmesinin ardından başlayan sıkılaşma döngüsünü yoğunlaştırdığı vurgulandı.

Erdoğan onay verdi

Ayrıca, "Son karar, Erdoğan'ın parasal sıkılaştırmaya açıkça onay vermesinin ardından geldi." notu paylaşıldı.

Ekonomistlerin, söz konusu artışın 2024 yılın ilk çeyreğinde, mart ayındaki yerel seçimlerden önce sonlandırılacağını düşündüğüne dair görüşleri paylaşılarak, "Seçimin ardından daha fazla faiz artışı beklenebilir." ifadesi kullanıldı.

Financial Times: Enflasyonu azaltmak için faiz yükseltildi

İngiltere merkezli Financial Times, "Türkiye, yüksek enflasyonu azaltmak amacıyla faiz oranını yüzde 30'a yükseltti." diye yazdı.

Türkiye'nin, yüzde 60'a yaklaşan enflasyonu dizginleme hamlelerini hızlandırdığı, haziran ayından bu yana dördüncü kez faiz artışına gidildiği belirtildi.

500 baz puanlık artışın, ekonomistlerin tahminleriyle uyumlu olduğuna işaret edilerek şöyle denildi:

Perşembe günkü faiz artışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu önünde sıkı para politikasına desteğinden birkaç hafta sonra geldi.

Yabancı yatırımcıları çekmeyi amaçlıyorlar

Erdoğan'ın, mayıs ayında yeniden seçilmesinin ardından atadığı ekonomi yönetim ekibinin, Türkiye'nin enflasyonla mücadele etmek için düğmeye bastığı ve yabancı yatırımcıları çekmeyi amaçlayan bir dizi başka adım da attığı kaydedildi.