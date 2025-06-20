Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.



Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 11 trilyon 64,4 milyar lira oldu.

Borç stokunun 6 trilyon lirayı aşan bölümünü döviz cinsi borçlar oluşturdu.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 11 trilyon 64,4 milyar lira oldu.

BORÇ STOKUNUN PARA CİNSİ DAĞILIMI

Borç stokunun 5 trilyon 13,6 milyar liralık kısmı Türk Lirası, 6 trilyon 50,8 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.