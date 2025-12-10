'Microsoft AI & Security Summit': Yapay zeka ve siber güvenlik trendleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

“Microsoft AI & Security Summit” etkinliğinde Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, bir konuşma gerçekleştirdi.

Yapay zeka teknolojilerinde ve siber güvenlik alanında yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği etkinlik kapsamında canlı demolara, breakout seanslara ve Microsoft Türkiye iş ortaklarının ve müşterilerinin konuk olduğu panellere yer verildi.

Microsoft Türkiye tarafından düzenlenen “Microsoft AI & Security Summit” etkinliğinde Microsoft yöneticileri ve iş ortakları, farklı sektörlerden liderler ve bilişim profesyonelleri bir araya geldi.

DÖNÜŞÜM ÇOKTAN BAŞLADI

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, “Dönüşüm çoktan başladı ve olumlu sonuçlarını alan şirketler bugün burada. Bu firmalara ‘Öncü Şirketler’ diyoruz; yapay zekâyı tüm süreçlerinde benimseyen ve faydasını en hızlı görenler onlar. Yapay zekâyı insan, süreç ve inovasyonun merkezine stratejik olarak yerleştirerek gerçek iş etkisi yaratan şirketler. Yapay zekâ artık sadece bir kavram ya da uzak bir hayal değil; her gün yaşantımızı ve iş yapış şeklimizi değiştiren bir gerçeklik. Microsoft olarak geleceğe dair hayal ya da konsept değil, yapay zekada doğrudan somut sonuçlar vadediyoruz.

Yapay zekâ, bulut ve güvenlik alanlarındaki güçlü ve etkili çözümlerimizle, müşterilerimize artan kârlılık, daha verimli iş süreçleri, yükselen çalışan ve müşteri memnuniyeti oranı ve küresel ölçekte rekabet avantajı sunuyoruz ve onları dijital dönüşüm yolculuklarında güçlendiriyoruz. İnovasyona liderlik ederken, güvenlik ve sorumluluğu her şeyin merkezine koyuyoruz. Müşterilerimize sözümüz, onları bu heyecan verici yapay zekâ yolculuğunun ön koltuğuna oturtmak ve bu yolculuk çoktan başladı. Harekete geçme zamanı şimdi.” dedi.

Levent Özbilgin, Microsoft Güney Avrupa Genel Müdürü Kristina Tikhonova ile Güney Avrupa Bölgesi CTO’su Yannis Stathopoulos’u konuk ettiği panelin de moderatörlüğünü üstlendi.

"YAPAY ZEKÂ, TARİHİN EN HIZLI YAYILAN TEKNOLOJİSİ OLARAK İŞ DÜNYASINDA DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIYOR"

Panelde yapay zeka tabanlı teknolojileri efektif kullanan öncü şirketlerin özelliklerinden bahseden Tikhonova, “Yapay zekâ, tarihin en hızlı yayılan teknolojisi olarak iş dünyasında dönüşümü hızlandırıyor. Microsoft, yapay zeka, bulut kapasitesi ve siber güvenlik çözümleriyle Türkiye’deki organizasyonların dönüşüm yolculuğunu destekliyor. Söz konusu öncü firmalar yatırımın geri dönüşünü 3 kat daha fazla alırken; müşteri deneyimi ve maliyet verimliliğinde de 4 kat daha iyi sonuçlar elde etmeye başladılar.” dedi.

Stathopoulos ise başarının anahtarının yerel iş ortağı ekosistemine yatırım yapmaktan geçtiğini belirtirken, siber güvenlik alanındaki gelişmelerin önemine dikkat çekti.

Panelin ardından Microsoft Türkiye’nin yazılım mühendisleri ve yapay zeka uzmanlarından oluşan geniş bir kadro, Microsoft Türkiye Ticari Satışlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Batmaz’ın liderliğinde kapsamlı bir Copilot demosu gerçekleştirdi.

DİJİTAL DÜNYADAKİ SON GELİŞMELER PAYLAŞILDI

Kurgusal bir perakende şirketi üzerinden farklı kullanım senaryolarının gerçek zamanlı şekilde paylaşıldığı demoda GitHub Copilot ve agent-ajanlar aracılığıyla nasıl derinlikli analizlerin yapılabildiği ve web sayfalarının daha kullanıcı dostu formata evrilebildiği gösterildi.

Etkinlik kapsamında SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, Boyner CTO’su Cihan Yıldız ve OYAK Maden Metalürji Bilgi Teknolojileri Direktörü Gökhan Yavuz’un katkılarıyla gerçekleşen SAP RISE on Azure özel oturumunda, Microsoft bulutunun SAP RISE dönüşümünde sağladığı faydalar sektördeki karar vericilerle paylaşıldı.

Microsoft Türkiye yöneticilerinin ve iş ortaklarının katılımıyla düzenlenen paralel breakout seanslarında ise agent / ajanlar dünyasından işletmelerde üretken yapay zeka uygulamalarına, kadın liderlerin yönettiği öncü firmalardan Copilot’un uygulama alanlarına ve agentlarla yeniden şekillenen güvenlik çözümlerine kadar birçok farklı konu masaya yatırıldı.