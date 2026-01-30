AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bilançosunda geliri ve kârının beklentileri aşmasına rağmen bulut büyümesinin yavaşladığını bildiren Microsoft'un hisseleri, yüzde 10 değer kaybetti ve piyasalara baskı yaptı.

Hisselerindeki düşüşle birlikte Microsoft'un piyasa değeri yaklaşık 360 milyar dolar azaldı.

Tesla'nın hisseleri de kâr ve geliri beklentilerin üzerinde gelmesine karşın yüzde 3'ten fazla geriledi.

Meta'nın hisseleri ise şirketin beklentileri aşan kâr ve gelir bildirmesi ve güçlü satış tahminleri açıklaması sonrasında yüzde 10'un üzerinde yükseldi.

IBM HİSSELERİ

Beklenenden daha iyi kâr ve gelir açıklayan IBM'in hisseleri de yüzde 5 değer kazandı.

Öte yandan ABD basınında, Amazon'un ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'a 50 milyar dolara kadar yatırım yapmak üzere görüşmelerde bulunduğuna dair haberler çıktı.

Amazon'un hisseleri, günü hafif düşüşle tamamladı.

ENDEKSLER

Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,13, Nasdaq endeksi yüzde 0,72 düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,11 arttı.

ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.