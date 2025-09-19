Milli kara ve hava araçları TEKNOFEST İstanbul'da gövde gösterisi yapıyor

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda devam eden TEKNOFEST’te, hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçları sergisinin yanı sıra öğrencilere özel ilk uçuş deneyim fırsatı sunuluyor.
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festivalde, ayrıca SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
S-70 HELİKOPTERİ GÖSTERİ YAPTI
Türk Kara Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gücü S-70 helikopterleri, 'Çelik Kanatlar' ekibiyle gösteri yaptı.
Ziyaretçiler, düzenlenen gösterileri takip etti.
İSTANBUL’DA SERGİLENEN BAZI MİLLİ KARA VE HAVA ARAÇLARI
HAVA ARAÇLARI
-Bayraktar KIZILELMA
-Bayraktar AKINCI
-Bayraktar TB-3
-AKSUNGUR
-ANKA
-HÜRJET
-HÜRKUŞ
-GÖKBEY
-T-129 ATAK Taarruz Helikopteri
-T-925 Genel Maksat Helikopteri
-T70
ÇELİK KUBBENİN UNSURLARI
-KORKUT
-EJDERHA
-HİSAR
-TURAN
-TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), geliştirdiği milli uçak motorları