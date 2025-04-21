Mısır'dan geldi, Kütahya'da Pekin ördeği çiftliği kurdu

AA

Mısırlı girişimc,i Kütahya'da kurduğu çiftlikte Pekin ördeği yetiştiriyor.

Kütahya'da 2020'de Turgutlar köyü yakınında kiraladığı kıraç arazide çiftlik kuran 46 yaşındaki Servet Abdelwahab, yılda 200 bin Pekin ördeği yetiştiriyor.

Abdelwahab, kurduğu çiftlikte biri veteriner olan iki oğluyla birlikte Pekin ördeği yetiştiriciliği yapmaya başladı.

1 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPTI

İlk etapta yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırımla 740 dönümlük araziye kurduğu 3 kümesle yılda 12 bin Pekin ördeği yetiştiren Abdelwahab, zamanla bu sayıyı 200 bine çıkardı.

AMACI 1 MİLYON PEKİN ÖRDEĞİ YETİŞTİRMEK

Üretimini yurt içinde pazarlayan Mısırlı girişimci, ilerleyen dönemde yılda 1 milyon Pekin ördeği üretmeyi ve ihracat yapmayı hedefliyor.

"ETİ LEZZETLİ VE DEĞERLİ"

Abdelwahab, Pekin ördeği etinin ekonomik değerinin yüksek, lezzetli ve yüksek proteine sahip olduğunu söyledi.

"KIRAÇ ARAZİYİ KİRALADIM"

Fransa'da Pekin ördeği yetiştiriciliği üzerine eğitim aldıktan sonra bu alanda yatırım yapmaya karar verdiğini belirten Abdelwahab, "Pekin ördeği döllendirme teknolojisi sadece Fransa'da bulunuyor ve yıllık 18 milyon dolar bu teknoloji sayesinde para kazanıyorlar. Ben de Fransa'dan bu eğitimi alarak 2020 yılında Kütahya'ya geldim. Burada devlet yetkililerinin de yönlendirmesiyle daha önce 5 kez ihaleye çıkarılan ve kimsenin talip olmadığı kıraç araziyi kiralayarak yatırım kararı aldım." dedi

YATIRIMI 220 MİLYON LİRAYA ÇIKARTACAK

Yatırımını büyütmeyi amaçladığını anlatan Abdelwahab, şöyle konuştu:

Burada gelecek 3 yılda kümes sayısını artırmayı, yem fabrikası, kesimhane ve kuluçka merkezi kurmayı hedefliyoruz. Gelecekte bu arazinin yetersiz kalacağını tahmin ediyoruz. Araziye yapacağımız yeni tesislerle birlikte toplam 220 milyon lira civarında bir yatırımı gerçekleştirmiş olacağız. Yılda 200 bin olan ördek üretimini 1 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz.

"ÖRDEKLER İÇ PAZARA SATILDI"

Abdelwahab, kesimi yapılan ördekleri Türkiye'de iç pazarda sattıklarını, üretim kapasitesini artırdıktan sonra Avrupa pazarına da girmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"KÖYLERDE YAŞAYAN İNSANLARA CİVCİV VE YEM VERECEĞİZ"

Pekin ördeği yetiştiriciliğini Kütahya'daki köylerde de yaygınlaştırmak için projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Abdelwahab, şöyle devam etti:

Köylerde gerçekleştireceğimiz üretim projeleriyle 500'e yakın kişiye ekonomik katkı sağlayacağız. Kütahya'da köylerden şehirlere göç var. Biz köylülerimizle yapacağımız ortak çalışmalarla üretimle para kazanmalarını sağlayarak göçü tersine dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Köylerde yaşayan insanlara civciv ve yem vereceğiz. Yetiştirdiklerinde de alım garantisi sağlayacağız.

GÜNDE 1.200 YUMURTA

Abdelwahab, mevcut 3 kümeste 1.500 damızlık ördek bulunduğunu ve bu ördeklerin günde 1.200 yumurta verdiğini anlattı.

"TÜRKİYE VE DOĞU AVRUPA'DA MULARD ÖRDEK TÜRÜNÜ ÜRETEN İLK FİRMA OLACAĞIZ"

Gelecek yıldan itibaren daha çok verim sağlayan Mulard ördek türünü yetiştirmeye başlayacaklarını anlatan Abdelwahab, "Amerikan erkek ördek (Muscovy) ile dişi Pekin ördeğinin suni tohumlamasından elde edilen Mulard ördek türünü kendi tesislerimizde üretmeye başlıyoruz. Türkiye ve Doğu Avrupa'da bu ırkı üreten ilk firma olacağız. Mulard ördeği, sadece 2 ayda 6 kilogram canlı ağırlığa ulaşabiliyor. Düşük yem tüketimi ve daha lezzetli, kaliteli et üretimi elde ediliyor. En önemlisi ise değerli yağlı karaciğer (Foie Gras) üretimi için ideal bir tür." ifadelerini kullandı.

"GÜNDE İKİ KEZ YEM VERİLİYOR"

Veteriner Muhammed Abdelwahab da Pekin ördeklerine günde iki kez yem verdiklerini, katma değeri yüksek bir kanatlı olduğunu söyledi.