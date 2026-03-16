AB, enerji faturalarını düşürmek için yol arıyor

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının faturası tüm dünyaya kesiliyor...

AB Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, Brüksel’de düzenlenen enerji bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Orta Doğu’daki gerilimin artışı, enerji maliyetlerini yükselterek vatandaşlarımız ve şirketlerimiz üzerinde yeni bir baskı oluşturuyor. En fazla zorlanan kesimlere destek olabilmek için acil önlemler üzerinde yoğun çalışıyoruz” dedi.

Jorgensen, durumun daha da kötüleşmesi halinde kullanılacak acil seçeneklerin hazır olması gerektiğini vurgulayarak, “Vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi korumak için her senaryoya hazırlıklı olmalıyız” ifadelerini kullandı.

FATURALARI DÜŞÜRMEK İÇİN ALTERNATİF ARAYIŞI

Enerji faturalarının tüm bileşenlerinin incelendiğini belirten Jorgensen, “Enerjinin maliyeti, şebeke ücretleri, vergiler, harçlar ve karbon maliyetleri dahil tüm unsurları değerlendiriyoruz. Amacımız kırılganlığımızı sona erdirecek yapısal değişiklikleri hayata geçirmek” diye konuştu.

Somut adımların bu hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde açıklanması bekleniyor.

Jorgensen, Avrupa’nın uluslararası piyasalarda pasif bir fiyat alıcısı olmaktan çıkabilmesi için daha fazla yerli ve temiz enerji, geliştirilmiş elektrik şebekeleri, daha fazla bağlantı ve etkin bir enerji piyasasına ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.