Mobil bankacılıkta çift doğrulama zorunluluğu geliyor

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Son dönemde birçok banka müşterisi, bilgileri dışında adlarına kredi çekildiğini belirtiyor.

Bu tutarlar, başka hesaplara transfer edilerek dolandırıcılık yapılıyor.

Buna karşın dijital bankacılık işlemlerinin güvenliğini artırmak için önemli bir adım atıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mart ayında başlatacağı yeni düzenleme ile EFT ve havale işlemlerinde güvenliği artırmak için çift doğrulama sistemini zorunlu kıldı.

Bu adım, artan dolandırıcılık vakalarına karşı alınan bir önlem olarak uygulanacak.

ÇİFT DOĞRULAMA İŞLEMİ

Düzenleme, internet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan EFT ve havale işlemlerinde çift doğrulama sisteminin zorunlu olmasını getirecek.

Bu adım, kullanıcıların finansal işlemlerinin güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

"RİSKLER AZALTILIYOR"

BDDK yetkilileri, bu adımın dolandırıcılık ve yetkisiz erişim gibi riskleri azaltmayı amaçladığını belirtti.

TÜM BANKALAR İÇİN ZORUNLU

Düzenleme kapsamında, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kamu ve özel bankalar, çift doğrulama sistemini uygulamak zorunda olacak.