Montella, Adana'da vergi rekortmeni oldu Adana Demirspor'da 2021-2023 yılları arasında görev yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 36 milyon 479 bin liralık vergi beyanıyla kentin vergi rekortmeni oldu.

DHA

Adana Defterdarlığı, 2023 yılı vergilendirme döneminde en yüksek vergi beyanında bulunan mükellefleri açıkladı.

Açıklanan listede dikkat çeken bir isim var.

MONTELLA İLK SIRADA

Listenin zirvesinde, Eylül 2021-Haziran 2023 döneminde Adana Demirspor'u çalıştıran ve şimdiki A Milli Takım Teknik Direktörü olan Vincenzo Montella yer aldı.

Montella, 36 milyon 479 bin liralık vergi beyanıyla kentin gelir vergisi rekortmeni oldu.

YUSUF SARI 15. SIRADA

İkinci sırada ise 16 milyon 585 bin 46 liralık beyanıyla turunçgil üreticisi Bülent Özler bulunuyor.

Dikkat çeken bir diğer isim, 4 milyon 404 bin lira vergi beyanıyla listenin 15'inci sırasında yer alan Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Sarı oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)