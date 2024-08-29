Türkiye'nin 2023 yılının vergi rekortmenleri belli oldu! Zirvedeki isim değişmedi... Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye’nin 2023 vergi rekortmenleri açıklandı. Vergi rekortmenleri listesinde zirve değişmezken listede yer alan isimler bakın kimler oldu.

Editör: Seda Yeşilyurt

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden mükellefleri açıkladı.

Türkiye’nin 2023 yılı vergi rekortmenleri listesinde yer alan isimler görenleri şaşırtmadı. Listenin zirvesini Selçuk Bayraktar olurken listeye dahil olan diğer isimler vergi tutarları ile dudak uçuklatmayı başardı.

Bakın 2023 yılında bildirilen vergi tutarları ile listenin ilk sıralarına yerleşmeyi başaran isimler kimlermiş.

İŞTE, TÜRKİYE’NİN VERGİ REKORTMENLERİ...

Selçuk Bayraktar

Tahakkuk eden vergi̇ tutarı (TL): 1 milyar 952 milyon TL

Lütfü Haluk Bayraktar

Tahakkuk eden vergi̇ tutarı (TL): 1 milyar 683 milyon TL

Mustafa Rahmi̇ Koç

Tahakkuk eden vergi̇ tutarı (TL): 480,1 milyon TL

İpek Kıraç

Tahakkuk eden vergi̇ tutarı (TL): 323,30 milyon TL

Mehmet Ömer Koç

Tahakkuk eden vergi̇ tutarı (TL): 261,77 milyon TL

Gönenç Gürkaynak

Tahakkuk eden vergi̇ tutarı (TL): 144 milyon TL

Mert Gür

Tahakkuk eden vergi̇ tutarı (TL): 142,69 milyon TL

Hüseyi̇n Erdoğmuş

Tahakkuk eden vergi̇ tutarı (TL): 141,74 milyon TL