Türkiye'nin 2023 yılının vergi rekortmenleri belli oldu! Zirvedeki isim değişmedi...

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden mükellefleri açıkladı.
Türkiye’nin 2023 yılı vergi rekortmenleri listesinde yer alan isimler görenleri şaşırtmadı. Listenin zirvesini Selçuk Bayraktar olurken listeye dahil olan diğer isimler vergi tutarları ile dudak uçuklatmayı başardı.
Bakın 2023 yılında bildirilen vergi tutarları ile listenin ilk sıralarına yerleşmeyi başaran isimler kimlermiş.
İŞTE, TÜRKİYE’NİN VERGİ REKORTMENLERİ...
Selçuk Bayraktar
Tahakkuk eden vergi̇ tutarı (TL): 1 milyar 952 milyon TL
Lütfü Haluk Bayraktar
Tahakkuk eden vergi̇ tutarı (TL): 1 milyar 683 milyon TL
Mustafa Rahmi̇ Koç
Tahakkuk eden vergi̇ tutarı (TL): 480,1 milyon TL
İpek Kıraç
Tahakkuk eden vergi̇ tutarı (TL): 323,30 milyon TL
Mehmet Ömer Koç
Tahakkuk eden vergi̇ tutarı (TL): 261,77 milyon TL
Gönenç Gürkaynak
Tahakkuk eden vergi̇ tutarı (TL): 144 milyon TL
Mert Gür
Tahakkuk eden vergi̇ tutarı (TL): 142,69 milyon TL
Hüseyi̇n Erdoğmuş
Tahakkuk eden vergi̇ tutarı (TL): 141,74 milyon TL