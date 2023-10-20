Moody's İsrail'in kredi notunu incelemeye aldı Fitch Ratings'in ardından Moody's de İsrail'i içinde bulunduğu beklenmedik ve şiddetli çatışmadan ötürü kredi puanının düşmesi konusunda uyardı.

AA

İsrail'in Filistin'e saldırıları bölgede ve tüm dünyada endişe ile izlenirken, ekonomiye verdiği zarar da kurumların dikkatinden kaçmıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail'in "A1" olan kredi notunu olası bir düşüş için incelemeye aldığını bildirdi.

Moody's'ten yapılan açıklamada, daha önce not görünümünün "durağan" olduğu, İsrail-Filistin arasında yaşanan "beklenmedik ve şiddetli" çatışma nedeniyle incelemenin başlatıldığı aktarıldı.

Not incelemesinin çatışmanın muhtemel süresi ve ölçeğine odaklanacağı ifade edilen açıklamada, inceleme süresinin üç aydan daha uzun olabileceği kaydedildi.

"Çatışma uzun sürdü"

İsrail'in uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden "A1" olan kredi notunun indirim için incelemeye alındığı aktarılan açıklamada, İsrail'in kredi profilinin geçmişteki terör saldırılarına ve askeri çatışmalara karşı dayanıklı olduğunu kanıtlandığı ancak mevcut askeri çatışmanın ciddiyetinin, daha uzun sürmesi ve maddi kredi etkisi olması olasılığını artırdığı vurgulandı.

Fitch de "negatif izlemeye" almıştı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de jeopolitik riskler nedeniyle İsrail'in "A+" olan kredi notunu negatif izlemeye aldığını açıklamıştı.

Fitch, İsrail-Filistin çatışmasının bölgedeki diğer aktörleri de içerecek şekilde tırmanmasının not indirimiyle sonuçlanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)