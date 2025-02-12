Motosiklet ve bisiklet aksamlarına ithalatta gözetim kararı

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Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"ler, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, motosiklet ve bisikletlerde kullanılan bazı aksam ve parçaların ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi.

YENİ BİRİM GÜMRÜK KIYMETİ

Buna göre, gözetim uygulaması kapsamında birim gümrük kıymeti, tebliğde belirtilen bazı alüminyum silindir kapakları için kilogram başına 6 ve 20 dolar olarak belirlendi.

1,25 DOLARDAN 10 DOLARA KADAR GÖZETİM

Öte yandan, yalnız bisiklet ve motosiklet için olan kilitler, el pompaları, bisikletlerde kullanılan ziller, çanlar, aydınlatma veya gözle görülebilen işaret cihazları, jantlar, gergi çubukları, furşlar, frenler, seleler, pedallar, krank dişlileri, gidonlar, bagaj taşıyıcılar, vites değiştirme dişlileri, bisiklet tekerleği ve bunların aksam ve parçaları için birim gümrük kıymeti kilogram başına 1,25 dolardan 10 dolara kadar gözetim uygulanacak.