Muğla'ya 2,5 milyon turist geldi! İngilizler ağırlıkta

Muğla ili; Bodrum, Milas, Fethiye, Marmaris gibi birbirinden çekici ilçeleriyle turistlerin merkezinde yer alıyor.

Akdeniz ve Ege'nin buluştuğu, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla; denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, lüks konaklama tesisleriyle de öne çıkıyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kent, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü de ağırlamaya devam ediyor.

AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Muğla'yı yılın 8 ayında 2 milyon 494 bin 898 yabancı turist ziyaret etti.

EN ÇOK İNGİLİZLER GELDİ

En çok turistin geldiği ülkeler, sırasıyla 1 milyon 45 bin 467 kişiyle İngiltere, 280 bin 887 kişiyle Rusya, 218 bin 853 kişiyle Polonya, 156 bin 132 kişiyle Almanya, 65 bin 919 kişiyle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de kente 727 bin 640 turist geldi.

"İYİ BİR SEZON YAŞANDI"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün, 2025 yılında genel itibarıyla bölgelerinde iyi bir sezon yaşandığını söyledi.

İNGİLİZLER, MARMARİS VE FETHİYE'YE GİDİYOR

Muğla'nın İngiltere pazarında önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Aygün, "Yaptığımız çalışmalarda geçmiş dönem gelen İngilizleri mukayese ettiğimizde 2024 yılına göre yüzde 5 civarında gerileme söz konusu. Bunun çok sebebi var. İngiltere-Türkiye çıkışlarında eksiklik yok biz yüzde 5'lik misafirlerimizi Antalya'ya kaptırmış durumdayız. Marmaris özelinde İngiliz pazarında rekabet oluştu. Dalaman Havalimanı'na gelen İngilizlerin yüzde 60-65 oranında Marmaris'e gelirken bu oran Fethiye'ye geçmiş durumda. İngiliz pazarı biraz daha Fethiye'ye kaydı. Bölge olarak Türk misafirlerle bu açığımızı kapattık." diye konuştu.

"TESİSLERDE DOLULUKLAR YÜKSEK"

Aygün, okulların açılmasından sonra da tesislerde dolulukların yüksek olduğuna değinerek, "Doluluk olarak haziran, temmuz, ağustos aylarını yüzde 90'ların üzerinde kapattık. Bugün itibarıyla bölgemizde dolulukla ilgili bir sıkıntımız yok." dedi.

"HOLLANDA PAZARININ YERİNİ POLONYA ALDI"

Muğla'nın Polonya pazarındaki artışına vurgu yapan Aygün, şunları söyledi: