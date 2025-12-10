Trump, daha 'güvercin' bir Fed başkanı istiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump da Fed Başkanı değişikliği hakkında konuştu.

Donald Trump'ın mesajları yatırımcıların odağında bulunurken, Trump da faiz oranlarının derhal düşürülmesini desteklemenin, Fed'in yeni başkanı için bir kriter olup olmadığına yönelik soruya "Evet." yanıtını verdi.

"ŞAHİN BAŞKAN" DÖNEMİ BİTECEK

Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, "Fed'in kötü bir başkanı var, bir değişiklik yapacağız." diyerek şimdiki gibi "şahin" değil, daha uyumlu "güvercin" bir başkan istediğini ortaya koydu.

FED'İN BAŞKANI VE 4 ÜYESİNİN OTOMATİK ATANDIĞI İDDİASI

Trump, Fed Yönetim Kurulu'nda Powell da dahil olmak üzere Biden tarafından imzalanan dört üyenin atamasının "otomatik imza" ile imzalanmış olabileceğini duyduğunu belirterek, bunu inceleyeceklerini söyledi.

(Jerome Powell)

YENİ FED BAŞKANI KİM OLACAK?

Trump, Fed Başkanlığı için ismi geçen, Fed'in eski yönetim kurulu üyelerinden Kevin Warsh ile bu hafta görüşme yapacağına dair haberin sorulması üzerine, "Birkaç farklı kişiyi değerlendireceğiz, ama kimi istediğime dair oldukça iyi bir fikrim var." diye konuştu.