TÜİK ekim ayı sanayi üretimini açıkladı

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 azalırken, yıllık yüzde 2,2 arttı.

Yayınlama Tarihi: 10.12.2025 10:01
  • TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi ekim ayında aylık yüzde 0,8 azalırken yıllık yüzde 2,2 arttı.
  • Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yıllık yüzde 9,4 artış gösterdi.
  • İmalat sanayi endeksi aylık yüzde 0,9 düşerken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörü de yüzde 1,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin ekim ayı sanayi üretimi verisini  aktardı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,8 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

