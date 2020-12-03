Muş, Alparslan-2 Barajı'nın tamamlanmasını bekliyor

Muş'un Varto ilçesinde Murat Nehri üzerine kurulan Alparslan-2 Barajı, 785 bin dekar araziyi suyla buluşturup, yılda 863 milyon kilovatsaat enerji üreterek kentin ekonomisine hayat verecek.

Devlet Su İşleri Genel (DSİ) Müdürlüğü tarafından 2012 yılında 6446 sayılı Enerji Piyasası Kanunu kapsamında inşaatına başlanan Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi, DSİ Van Bölge Müdürlüğü’nün denetimleri sonucu 21 Ekim'de işletmeye hazır hale getirildi.

TEMELDEN YÜKSEKLİĞİ 108,5 METRE

Temelden yüksekliği 108,5 metre olan, asfalt çekirdekli ve alüvyon dolgulu barajda, 4 elektrik türbiniyle yılda 863 milyon kilovatsaat enerji üretilerek kent sakinlerinin hizmetine sunulacak.

SU OLMADIĞI İÇİN DEĞERLENDİRİLEMEYEN 785 BİN HEKTAR TARIM ARAZİSİ SULANACAK

Muş Ovası'nda yıllardır su olmadığı için değerlendirilemeyen 48 köydeki 785 bin hektar tarım arazisi de baraj sayesinde sulamaya açılarak ekonomiye kazandırılacak.

BÖLGENİN İÇME SUYU KARŞILANACAK

Yıllardır su sıkıntısının çekildiği Muş'ta, baraj sayesinde kent merkezi ve 2 ilçenin aralarında bulunduğu 63 yerleşim biriminin 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

Bölgede toplam yer altı ve yer üstü su kaynaklarının 13 milyar 51 milyon metreküp olduğunu belirten DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, "Muş'taki rakamlara bakıldığında bu rakam 4 milyar 590 milyon metreküpe tekabül ediyor. Bölgemizin Türkiye genelinde daha zengin bir konumda olduğunu görüyoruz. Ekonomik sulanabilir arazi varlığımız 248 bin hektar olup, Muş ilindeki sulanabilir arazi varlığımız 107 bin hektardır. Bugüne kadar 25 bin hektarlık kısmı fiilen sulamaya açılmış durumdadır. Yine hidroelektrik enerji potansiyelimize bölge bazında bakacak olursak 3 bin 600 megavat güce sahibiz." dedi.

"ARAZİLERİN SULANMASI İSTİHDAM DEMEK"

Hizmete giren barajla hidroelektrik enerjisi potansiyelinin yüzde 80'inin işletmeye hazır hale geldiğini vurgulayan Şahna, 785 bin dekar arazinin sulanmasının istihdam ve zenginlik anlamına geldiğine dikkati çekti.