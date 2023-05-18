Nakit avansa menkul kıymet düzenlemesine 15 bin TL sınırı geldi Merkez Bankası, Türk Lirası'nı korumak için bir adım attı. Bankalara yazı göndererek nakit avans çeken ya da altın alınarak bunu yatırıma dönüştürenlere sınırlama getirilmesini istedi. Bankalara bu işlemler eğer 15 bin TL'yi geçerse de bir sorumluluk yükleneceğini bildirdi. Şimdi 15 bin TL üzerindeki uygulama kararı bankaların insiyatifinde.

AA

Kredi kartına nakit çekim yapıp altın alanların, bu alımları dövize yatırarak kazanca dönüştürdüğü tespit edildi.

Bu eğilim artınca da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında düzenlemeye gitti.

TCMB, düzenlemenin detayları için bankalara uygulama talimatı gönderdi.

Buna göre, bankaların menkul kıymet tesisine tabi kredilerinin kapsamı değiştirilirken, menkul kıymet tesisi sınırlamasında 15 bin TL'nin üzeri dikkate alınacak.

Nakit avans ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL sınırı

Böylece nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım, menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek.

Uygulama bankaların kendi inisiyatifinde

Menkul kıymet tesisi bankaların kendi inisiyatifinde bulunurken, 15 bin TL'nin üzerindeki tutarlar, bankalara ek yükümlülük olmak kaydıyla kullandırılmaya devam edilebilecek.