New York borsasında rekor kırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel piyasalarda risk iştahının güçlendiği yeni işlem gününde, ABD’nin önde gelen borsaları yatırımcılara güçlü bir başlangıç sundu.

New York Borsası’nda Dow Jones ve S&P 500 başta olmak üzere önemli endeksler, kapanışta tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşarak rekor tazeledi.

Küresel piyasalarda gözler, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerine çevrildi.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin etkileri ve olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken ülkede açıklanan makroekonomik veriler, ekonomik görünüm hakkında sinyaller sundu.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI ADIMLARI ÖN PLANDA

Söz konusu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde izleyeceği para politikası adımlarına dair beklentileri de şekillendiriyor.

Kurumsal tarafta ise teknoloji ve yapay zeka şirketlerindeki yükseliş dikkati çekti. Dün Micron Technology'nin hisseleri yüzde 10, Palantir Technologies'in hisseleri yüzde 3,3 değerlendi.

Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın CES 2026'da hafıza ve depolama ihtiyacına dikkati çekmesinin ardından bellek ürünleri üreten Sandisk'in hisseleri yüzde 27,6 yükseldi.

ENDEKSLER REKOR KIRDI

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,99 arttı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

GÜNDEM

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı perakende satışlar

11.55 Almanya, aralık ayı işsizlik oranı

13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.15 ABD, aralık ayı ADP özel sektör istihdamı

18.00 ABD, aralık ayı ISM hizmet sektörü PMI

18.00 ABD, kasım ayı JOLTS açık iş sayısı

18.00 ABD, ekim ayı fabrika siparişleri

18.00 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri