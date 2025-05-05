Nihat Zeybekçi: Faizler yüksekken iş insanı yatırım yapmaz

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Türkiye ekonomi alanında tek haneli enflasyon hedefiyle programlarını uyguluyor.

Bu süreçte faiz oranları ve enflasyon verilerindeki değerler kamuoyunun üzerinde tartıştığı en önemli gündem başlıkları.

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Ekonomi gazetesine verdiği röportajda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ATILMASI GEREKEN İLK ADIM FAİZ ARTIRMAYDI VE DOĞRUYDU"

Ekonomide parasal tedbirlerin uygulandığı süreci hatırlatan Zeybekçi, "Parasal tedbirlerin hayata geçtiği süre net 1.5 yıllık bir süreç ve bu sürede alınan kararlar alınması zorunlu olan kararlardı. Parasal tedbirler anlamında sıkılaştırma.

Faizlerin yükseltilmesi, talepte spekülasyon yaratan köpük yaratan enflasyonu ateşleyen varlığın para piyasalarına çekilmesi ve faizle nemalandırılması arkadaş tüketime gitme, konuta gitme, arsaya gitme, dövize gitme, tüketime gitme gel burada ben sana daha cazip bir imkan sağlıyorum.

İlk atılması gereken adım buydu ve doğru adımdı. Ben buna parasal tedbirler bölümü diyorum." ifadelerini kullandı.

"FAİZLER BU KADAR YÜKSEKKEN YATIRIM YAPILMAZ"

Uygulamaya konulan program kapsamında nasıl bir dönüşüm beklediği sorusuna da yanıt veren Zeybekçi sözlerine şöyle devam etti:

"Onun çalışmalarını yapmıştık biz, TÜSİAD’la ve başka yerlerle. Reform paketi olarak da sistemin rahatlaması üretim seferberliğinin başlaması, faizlerin düşmesi. Şimdi faiz yüksekken ben iş insanıyım.

Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde, işletme sermayesine ihtiyacımın olmadığını ve kendi paramın bulunduğunu varsayalım. Ben o parayla yatırım yapmam.

Ben o parayla üretim yapmam. Basiretli bir tüccar tanımım kanunda da var: ‘basiretli bir tüccar olarak davranmam lazım ki diye başlar.’ Ben o parayı faizler bu kadar yüksekken faize yatırırım.

"FAİZ DÜŞERSE İNSANLAR YATIRIM YAPAR"

(Faizde param yok bu arada) Bir genelleme yapıyorum. Faizler yüzde 30’un altına gelirse o zaman insanlar parasını, ‘ya boş ver faizi der’ üretime yatırır.

Yeni yatırımlar yapar. Ticaret canlanmaya başlar. Ticaret canlanmaya başladığında her talep kendi arzını yaratır."