Nisan ayı ödemeler dengesi belli oldu TCMB, nisan ayı ödemeler dengesi verilerini paylaştı. Nisan ayında cari işlemler hesabı 5.285 milyon ABD doları açık kaydetti.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Türkiye'nin nisan ayı ödemeler dengesi yayınlandı.

Nisan ayında cari işlemler hesabı 5.285 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 497 milyon ABD doları açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7.649 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3.110 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.548 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.355 milyon ABD doları net çıkış ve 609 milyon ABD doları net giriş kaydetti.

Beklentiler

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisan ayında 6 milyar 132,4 milyon dolar açık verdiğini tahmin etmişti.

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