Ömer Bolat: Cari işlemler açığı tahminlerin altında kaldı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden ödemeler dengesi verilerine ait gelişmeleri değerlendirerek şu açıklamada bulundu:

2024 yılı Nisan ayında negatif takvim etkisi nedeniyle cari işlemler açığı yüzde 3,9 oranında artışla 5,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, tahminlerin altında kaldığını göstermektedir.

Cari işlemler açığı 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %45,7 oranında azalışla 16,1 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.