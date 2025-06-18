Nisanda özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu belli oldu

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu duyurdu.

Buna göre, nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2024 yıl sonuna göre 13,8 milyar ABD doları artarak 185,9 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2024 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 16,7 milyar ABD doları artarak 173,5 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,9 milyar ABD doları azalarak 12,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

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