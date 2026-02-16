Ocak ayında 496 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ocak ayında verdiği ve iptal ettiği izin belgesi düzenlemelerini açıkladı.

Bakanlığın ocak ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre geçen ay 496 firmaya dahilde işleme izin, 7 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi verildi.

İPTAL EDİLEN BELGELER

Firma talebine istinaden 25, resen 2 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.

DAHİLDE İŞLEME İZNİ NEDİR

Dahilde İşleme Rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.