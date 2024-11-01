Ömer Bolat: AB ile ticaretin önündeki engeller karşılıklı adımlarla kalkacak

AA

Türkiye, Avrupa ile ihracat ilişkisini yürütürken diğer yandan da Gümrük Birliği anlaşması gereklerini yerine getiriyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan "2024 Türkiye Raporu" hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat, AB ile önündeki engellerin kaldırılması, yeni diyalog sürecinin dengeli bir şekilde yürütülmesinin Türkiye ve AB'nin karşılıklı attığı adımlara bağlı olarak ilerleyeceğini bildirdi.

Bolat, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan "2024 Türkiye Raporu"nun ekonomi ve ticarete ilişkin ifadelerini değerlendirdi.

"RAPORDA HAKLI GEREKÇELERE DAYANMAYAN DEĞERLENDİRMELER VAR"

Bolat, yayınlanan raporun ekonomi ve ticaret bölümleri dışındaki kısımlarında, Dışişleri Bakanlığınca açıklanan eksiklikler ve Türkiye açısından objektiflikten uzak ve haklı gerekçelere dayanmayan değerlendirmeler bulunduğunu kaydetti.

Bakan Bolat, Türkiye'nin oldukça gelişmiş bir piyasa ekonomisine sahip olmasının, rekabetçi baskı ve piyasa güçleriyle baş etme kapasitesi anlamında iyi bir hazırlık seviyesinin bulunmasının ve AB'ye ekonomik entegrasyonun yüksek olmasının raporda teyit edilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

"RAPORDA İLİŞKİLER, KARŞILIKLI ÇIKAR TEMELİNDE GÜÇLENDİRİLMİŞ"

Raporda Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkar temelinde güçlendirildiğine atıf yapıldığını belirten Bolat, Gümrük Birliği kapsamındaki sorunların çözülmesi anlamında ilerleme kaydedildiği ve bu yöndeki adımların devam etmesi gerektiğinin ifade edilmiş olmasının son dönemde kurulan yapıcı diyaloğun pozitif sonuçlarının yansıması olduğunu vurguladı.

"MÜTEAKİP ÇALIŞMALAR İÇİN AB İLE GÖRÜŞMELERE HAZIRIZ"

Raporun ekonomi ve ticaret bölümleri dışındaki kısımlarında, Dışişleri Bakanlığınca açıklanan eksiklikler ve Türkiye açısından objektiflikten uzak ve haklı gerekçelere dayanmayan değerlendirmeler bulunduğunu kaydeden Bolat, Komisyon'un rapor vesilesiyle ticaret ve ekonomi başlığı altında Türkiye'de yeniden kurulan işbirliğine ve özel olarak Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'na yaptığı olumlu atıfları not ettiklerini ve müteakip çalışmalar için AB ile görüşmelere hazır olduklarını belirtti.

"BAKANLIĞIMIZIN YAKIN İŞ BİRLİĞİ VE DİYALOG YÖNÜNDEKİ KARARLILIĞA AÇIK"

Bolat, AB tarafından hazırlanan raporla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: