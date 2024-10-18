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AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün Ankara’da Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’nu (MASFED) ziyaret ederek Genel Başkan Aydın Erkoç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı olarak, otomotiv sektöründe rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşmasına büyük bir önem verdiklerini belirten Bolat, bu çerçevede fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti.

"OTOMOTİV SEKTÖRÜ 8 KAT BÜYÜDÜ"

Otomotiv sektörü satışının Türkiye'de 2002'de 168 bin 732 olduğunu söyleyen Bolat, "Bu rakam geçen yıl tarihi rekor seviyeye yükseldi, 1 milyon 284 bin araç satışı yapıldı. Otomotiv pazarı tam 8 katı büyümüş oldu." dedi.

Bolat, 2002'de yılda yaklaşık 95 bin otomobil satıldığını, 2023'te ise 10 katı pazar büyümesiyle yılda 967 bin 341 satış gerçekleştiğini ifade etti.

"649 OTOMOTİV İŞLETMESİNE 400 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI"

Bolat, düzenlemelere aykırı hareket eden 649 otomotiv işletmesine ise yaklaşık 400 milyon lira para cezası uyguladıklarını belirtti.

OTOMOTİV SATIŞINA GETİRİLEN KISTASLAR

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu açıklamayı gerçekleştirdi:

Son dönemde otomotiv sektöründe uyguladığımız 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması, ilan kısıtlaması, otomotiv stokçuluğu ve yetki belgesiz faaliyette bulunmaya ilişkin düzenlemelerimiz, güvenli ödeme sistemi ile Elektronik İlan Doğrulama Sistemimiz piyasanın istikrara kavuşması ve riskleri minimize etme noktasında önemli katkılar sağlamaktadır.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE ÇALIŞMAYA DEVAM