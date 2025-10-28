Ömer Bolat duyurdu: Mal ve hizmet ihracatında 390 milyar dolara ulaşarak rekor kırdık Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mal ve hizmet ihracatında 29 Ekim 2025 itibarıyla, toplamında 390 milyar dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını duyurdu.