Ömer Bolat duyurdu: Mal ve hizmet ihracatında 390 milyar dolara ulaşarak rekor kırdık

- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mal ve hizmet ihracatında 390 milyar dolarla rekor kırıldığını açıkladı.
- 29 Ekim 2025 itibarıyla elde edilen bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat seviyesi oldu.
- Ayrıntılar henüz gelmedi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatta kırılan bir rekoru paylaştı.
Bakan Bolat 29 Ekim 2025 itibarıyla mal ve hizmet ihracatında en yüksek seviyeye ulaşıldığını duyurdu.
390 milyar dolara ulaşılan mal ve hizmet ihracatının Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını aktardı.
AYRINTILAR GELİYOR...