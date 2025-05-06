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Haber Merkezi

Dünyada da Türkiye'de de e-ticaretin payı artmaya devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, E-Ticaretin Görünümü Raporu Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, e-ticaret hacmini açıkladı.

Bakan Ömer Bolat, e-ticaret geçen yıla oranla yüzde 61,7 artarak 3 trilyon 162 milyon liraya çıktığını şu sözlerle belirtti:

2024 itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 3 trilyon 162 milyon lira oldu.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

-E-Ticaret çok hızlı adımlarla ilerleyen bir sektör.

-(E-ticaret) 2024 verilerine göre en yüksek oran yüzde 21,6 ile yemek sektörüne ait.

-Tüm şehirlerimiz dijitalleşmeyi benimsemiş, e-ticarete katılıyorlar.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME BAĞLI OLARAK E-TİCARET EKOSİSTEMİNDE HIZLI BİR BÜYÜME

Bakan Ömer Bolat, etkinlikte verilen mesajlarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamada bulundu:

Dijital alanda yaşanan dönüşüm, ticareti ve ekonomiyi de dönüştürmekte özellikle e-ticaret ekosisteminde hızlı bir büyümeyi teşvik etmektedir. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma üzerinde önemli etkileri bulunan dijitalleşmeye uyum sağlama noktasında Ticaret Bakanlığı olarak, adil ve çok aktörlü rekabet ortamına ve uluslararası normlara uyum sağlama, pazar yerleri ile satıcılar arasındaki ilişkileri düzenleme ve şeffaflığı esas alan adımlar attık. Bu çerçevede hazırladığımız Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu, e-ticaret ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.

E-TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ RAPORUNUN VERİLERİ

Ticaret Bakanlığımızın İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye’de 2024 yılı E-Ticaretin Görünümü Raporuna göre;

- Ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 3 trilyon TL’yi aşmıştır.

- ⁠Perakende e-ticaret özelinde ise hacim 2023 yılına göre %63,7 artışla 1 trilyon 619 milyar TL’ye yükselmiştir.

- 2024 yılı sonu itibarıyla dolar bazında Türkiye’de e-ticaret hacmi, önceki yıla göre yüzde 15 oranında artış göstermiş ve 90 milyar dolara yaklaşmıştır.

- 2019-2024 yılları arasında dolar bazında e-ticaret hacmimiz ise %274’lük bir artış sağlamıştır.

- 2024 yılında E-ticaretin Türkiye Gayri Safi Yurt İçi Hasılası içindeki payı ise yüzde 6,5 olarak gerçekleşmiştir.

- ⁠E-ticaretin genel ticaret içindeki payı 2024 yılında yüzde 19,1 olarak gerçekleşmiştir.

- İşletme sayısı açısından ise 2024 yılında 600 binin üzerine çıkan e-ticaret işletme sayısı, ülkemizdeki ekosistemin hızlıca gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.

- E-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin türlerine göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 78,6 şahıs işletmeleri, yüzde 17,8 limited şirketler, yüzde 3,6 ise anonim şirketlerden oluşmaktadır.

- E-ticarete uyum endeksine bakıldığında ise ülkemizde dijitalleşmenin yerelleştiği, tüm şehirlerimizin e-ticarete uyum sağladığı, en fazla öne çıkan illerimizin ise İstanbul, Kayseri ve İzmir olduğu gözlemlenmektedir.

"ADIMLAR ATMAYA DEVAM"