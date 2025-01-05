AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Bolat, Hatay'ın son yıllarda zor günler geçirdiğini belirterek açıklamasına, şöyle devam etti:

Öncelikle sınır güvenliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaşanan göç dalgaları, bölgesel istikrarsızlık, en sonunda 6 Şubat, iki yıkıcı depremle Hatay'ımız ağır hasar almıştır. Ancak devlet-millet işbirliğiyle ve hükümetimizin yoğun çalışmalarıyla başta depremin yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak üzere çok büyük bir çalışma içine girdik. Aşağı yukarı 2 yıla yaklaşan bir süre zarfında çok büyük işler yapıldı. Hatay, şu anda dünyanın en büyük şantiye alanlarının başında geliyor.

Şehrin her tarafında yoğun bir alt ve üstyapı, ticaret merkezleri, konut alanları gibi büyük bir çalışma olduğunu dile getiren Bolat, depremin bütün izlerini en iyi şekilde ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Bolat, yepyeni, modern, yaşanılır, huzur şehri Hatay'ın çok kısa bir süre içinde tamamlanmış olacağını ifade etti.

"HATAY'IN İMARINA 2,6 TRİLYON TL BİR BÜTÇE HARCANDI"

Bakan Bolat, depremden ağır şekilde etkilenen Hatay'da yaraların sarılması konusunda yaptıkları çalışmalara değinerek şöyle konuştu:

Bu noktada da hükümet olarak gece gündüz büyük bir çalışma içindeyiz. Sadece 2023 ve 2024 yılı devlet bütçesinden deprem bölgelerinin yeniden yapılanması, imarı noktasında 2,6 trilyon Türk Lirası bir bütçe harcandı, bu rakam yaklaşık 75 milyar doları ifade ediyor ve bu hızla gidersek inşallah 1 yılı geçmeden çok büyük ölçüde hak sahiplerinin evlerine, iş yerlerine tamamen kavuşması mümkün olacak, bazı altyapı, üstyapı işleri bir müddet daha devam eder ama yeni dönemde Suriye ile ilgili ilişkiler noktasında yapacak çok işlerimiz var.

HATAYLI ESNAFA MÜJDE

Bolat, Hatay'da sanayinin, tarımın, ticaretin, esnafın canlandırılması, işlerini geliştirmesinin büyük önem taşıdığının altını çizerek şunları ifade etti: