Ömer Bolat: Milli gelirimiz yıl sonunda 1,4 trilyon doları aşacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 38. Olağan Mali Genel Kurulu, 40. Yıl Gala Yemeği ve 4. Ustalara Saygı Ödül Töreni, gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, etkinlikte yaptığı konuşmada, DEİK'in kuruluşunun üzerinden 40 yıl geçtiğini, bu sürede DEİK'in Türk iş dünyasının tüm çatı kuruluşlarıyla Türk özel sektörünün dışa dönük yüzü, vitrini ve temsilcisi haline geldiğini söyledi.

DEİK'in Türkiye'nin ticaret diplomasisindeki markası olduğunu ifade eden Bolat, DEİK'in 153 iş konseyi ve 4 bine ulaşan üyesiyle bu çalışmalara katkı sunduğunu anlattı.

"EKONOMİMİZ 19 ÇEYREKTİR KESİNTİSİZ BÜYÜYOR"

Bolat, küresel ekonomide belirsizliklerin ve durgunluğun olduğu, ülke etrafında sıcak savaşların yaşandığı, gümrük tarifelerinin gündeme geldiği ve ticaret savaşlarının arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin 19 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğini söyleyerek, "Bu yıl mayıs ve temmuz aylarında iki defa tarihin en yüksek aylık mal ihracat rekorlarını kırdık.'' dedi.

"MİLLİ GELİRDE 1,4 TRİLYON DOLARI AŞACAĞIZ"

Bakan Bolat, son 22 yılda Türkiye ekonomisinin senelik ortalama yüzde 5,3 reel büyüdüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Milli gelirimiz 2002'de 238 milyar dolardan geçen yıl itibarıyla 1 trilyon 322 milyar dolara yükselmiştir. Bu yıl sonunda Allah'ın izniyle 1,4 trilyon doları inşallah aşacağız. Türkiye'miz son 10 yılda dünyada en hızlı büyüyen ekonomiler arasındadır. Bu ekonomik büyüme performansının tam merkezinde 22 yıl boyunca liderliğiniz altında başarılı liderlik ve yönetim reformları, dışa açık büyüme modeli, ulaşımda, altyapıda, sanayide, tarımda, enerjide, savunmada, her alanda, dış ticarette ve ihracattaki başarının payı çok büyüktür.

"MAL İHRACATI YÜKSELDİ"

Bolat, 2002'de 36 milyar dolar olan mal ihracatının geçen yıl itibarıyla 262 milyar dolara yükseldiğini anımsatarak, "Bu yılın 7 ayında da artış hızımız devam etmiş ve yüzde 5,2 artışla 156,4 milyar dolarla kapattık. Böylece 7 ayda Türkiye ekonomisine tam 7,6 milyar dolar ek değer kazandırdık." diye konuştu.

Türkiye'nin küresel ihracattaki payının yüzde 1,07'ye yükseldiğini vurgulayan Bolat, yıllık 1,5 milyon adetlik araç üretimiyle AB'nin en büyük üçüncü üreticisi oldukları otomotivde 37,5 milyar dolar, tekstil ve konfeksiyonda 32 milyar dolarlık, kimya ve enerjide 35 milyar dolarlık, tarım ürünlerinde 32,5 milyar dolarlık ihracat seviyelerine ulaştıklarını bildirdi.