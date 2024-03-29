Haberler



Ekonomi



Ömer Bolat: Ovaköy Gümrük Kapısı'nın açılması için Irak ile görüşmeler sürdürülüyor

Ömer Bolat: Ovaköy Gümrük Kapısı'nın açılması için Irak ile görüşmeler sürdürülüyor Silopi ilçesine bağlı Ovaköy'de bir sınır kapısı açılması konusundaki gelişmelerin hangi aşamada olduğunu aktaran Ticaret Bakanı Bolat, prosedürlerin işlediğini ve Irak tarafı ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.