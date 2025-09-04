Ömer Bolat: Tarım ve gıda üretimi 22 yılda dolar bazında 3 katına yükselmiştir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) tarafından Şişli'de bir otelde düzenlenen 4'üncü IAOM Eurasıa Konferans ve Sergisi'ne katıldı.

'Tarımda Kadının Yeri' ana temasıyla başlayan serginin açılış töreninde IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy tarafından Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a ebru sanatıyla yapılmış bir tablo hediye edildi.

Açılış kurdelesini kesen Bolat, ardından sergiyi gezdi.

"24 MİLYAR DOLAR ÜRETİMDEN 74,5 MİLYAR DOLAR ÜRETİME YÜKSELDİ"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bizim ülkemizde de tarım, gıda sektörü ülke ekonomisinde çok önemli bir yer oluşturmakta. Gerek milli gelirimizdeki payı, gerek istihdamdaki payı, gerek iç ticaretteki payı, gerekse de dış ticaretteki payı itibariyle tarım ve gıda sektörü çok büyük önem taşımakta. Tarladan marketlerdeki zincirlere kadar ulaşımda ağ zincirde baktığımızda yaklaşık on milyona yakın insanımızın bu sektörden ekmek yediğini, iş yaptığını, para kazandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada iftiharla vurgulamak isterim ki Türkiye'miz tarım ve gıda sektöründe Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın hükümetimizin çok büyük ve yoğun çalışmaları sonucunda üretimini son 22 yılda dolar bazında 3 katına yükseltmiştir.

24 milyar dolar üretimden 74,5 milyar dolar üretime yükseltmiştir. Bunun yanında nüfusumuzun da bu 22 yılda 65 milyon kişiden 86 milyona yaklaştığını ifade etmek isterim. Nüfusumuzdaki artış da yüzde 33, 3'de 1 seviyesinde oldu. Ayrıca 12 milyon turiste ev sahipliği yapan 62 milyon turiste ev sahipliği yapan bir konuma yükseldik. Bu nedenle hem vatandaşlarımızın beslenmesi gıda ihtiyaçları hem de ülkemize misafir gelen turistler açısından gıda sektörleri bakımından Türkiye dünyada kendi kendine yeterli nadir ülkelerden biri konumundadır" dedi.

"32,5 MİLYAR DOLAR İHRACATA GEÇEN YIL ULAŞMAYI BAŞARDIK"

İhracattaki yükselişe değinen Bolat, şunları kaydetti: